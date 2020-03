Inter, ad Appiano albergo quasi pronto e in arrivo nuovi professionisti. In questi giorni…

L’Inter è pronta a cambiare Appiano. Nei piani della società nerazzurra c’è anche quello di un cambiamento all’interno del centro sportivo e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, arriveranno anche nuovi professionisti. “È quasi pronto l’albergo in costruzione dentro al centro sportivo – manca un mese di lavoro -, i campi su cui allenarsi avranno terreni diversi tra di loro (uno riprodurrà San Siro) e saranno riscaldati, in generale tutta l’area sarà ripensata in termini più moderni. E ancora: arriveranno professionisti nuovi ad Appiano. Un anno fa è stata la volta del nutrizionista, al lavoro stabilmente nel centro sportivo. Per intendersi: in questi giorni di quarantena, i pranzi e le cene dei singoli giocatori vengono cucinati ad Appiano e consegnati nelle case di ognuno. Il prossimo passo sarà l’«acquisto» di uno psicologo dello sport, che segua da vicino per tutta la settimana giocatori e staff tecnico”.

(Gazzetta dello Sport)