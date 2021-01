Gds – Nell’ultimo mercato l’Inter ha pescato un jolly utile a Conte. Vidal e Kolarov…

La Gazzetta dello Sport analizza i frutti del mercato fatto dall’Inter la scorsa estate. Marotta ha regalato a Conte quattro acquisti di peso: Hakimi, Vidal, Kolarov e Darmian. Questa la valutazione del quotidiano sull’apporto dei nuovi: “Il marocchino è costato caro, ma al netto di qualche errore in fase difensiva è stato determinante in alcune vittorie e ha già dimostrato di valere l’investimento”.

“Vidal, invece, non è costato nulla ma il suo rendimento è stato alterno all’inizio e deficitario nell’ultimo periodo. In particolare il cileno ha compromesso il cammino in Europa con alcune leggerezze e in campionato è comunque lontano dalla versione deluxe che aveva fatto innamorare Conte ai tempi della Juve. Kolarov ha iniziato malissimo (anche perché impiegato da difensore puro) e praticamente si è fermato lì, Darmian è un jolly utile”.

(Gazzetta dello Sport)