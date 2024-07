Inter, Gazzetta: “Ora l’Arabia Saudita può tentare anche Arnautovic”

Tra meno di una settimana (17 luglio) riapre ufficialmente il calciomercato in Arabia Saudita: occhio al futuro di Marko Arnautovic

Tra meno di una settimana (17 luglio) riapre ufficialmente il calciomercato in Arabia Saudita. Secondo La Gazzetta dello Sport, può riguardare da vicino anche un giocatore dell'Inter. "L’Al-ttihad, nei giorni delle trattative con Pioli, si era informato anche per il difensore interista Stefan De Vrij e per il centrocampista milanista Ismael Bennacer. Adesso bisognerà vedere se Blanc confermerà le idee o guarderà altrove.