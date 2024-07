Il giocatore nerazzurro è rimasto in panchina per tutta la competizione senza nemmeno scendere in campo. I suoi compagni di squadra più vicini stanno gradualmente abbandonando la nazionale (da Hugo Lloris a Olivier Giroud) e anche lui potrebbe prendere in seria considerazione il ritiro. Il quotidiano sportivo francese evoca questa realtà, aggiungendo che le prossime settimane di ferie, saranno utili per fare qualche riflessione in tal senso. L'Europeo potrebbe aver lasciato scorie pesanti nella testa di Pavard: da titolare inamovibile all'Inter, a panchinaro nella Francia.