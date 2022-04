Polemiche arbitrali? Marotta ha scelto il low profile: i motivi. “A differenza del Milan…”

Il tema delle polemiche arbitrali sta diventando sempre più d'attualità: la posizione dell'Inter in merito

"Il silenzio fa rumore. Non cancella il fastidio, ma dribbla la trappola. Solo che a volte proprio non si può fare a meno di puntualizzare, altrimenti si corre il rischio di far passare come verità assolute i concetti altrui. Ecco, così ragiona l’Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle polemiche arbitrali che stanno diventando un argomento d'attualità. "Il derby scudetto si gioca anche in terreni diversi da quelli naturali, va oltre il prato verde. Valgono i microfoni e i taccuini. Valgono le risposte date e quelle evitate, in termini di arbitri e non solo. E allora non si può non notare, nelle ultime settimane, un differente approccio comunicativo da parte di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha sempre usato l’arma del dribbling, nelle conferenze stampa è un maestro del genere", spiega poi la Rosea.