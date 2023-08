"Non ho parole per esprimere la felicità di poter vestire di nuovo questa maglia, non vedo l’ora di poter iniziare a Giocare per la mia nuova squadra! Forza Inter". Questo il messaggio via social di Marko Arnautovic, ufficializzato ieri sera come nuovo centravanti dell'Inter. Non si è fatto attendere sotto al post il commento di Edin Dzeko, il calciatore del quale l'austriaco ha preso il posto: "Buona fortuna fratello", ha scritto il bosniaco.