Mercato, l’Inter non aspetta altro che succeda questo con Dumfries

"Le aste fanno felici quando si deve vendere, ma complicano i piani quando si tratta di acquistare". E' questo il concetto con cui il Corriere dello Sport apre il suo focus odierno sul mercato. L'Inter vive questa situazione in entrata in diversi casi, vedi Thuram o Scalvini, ma anche in uscita, come sottolinea il quotidiano: "Così l’Inter non aspetta altro che si moltiplichino i club interessati a Dumfries, alimentando la speranza di un incasso ancora più ricco".