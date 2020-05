Come investirà l’Inter i soldi provenienti dalla cessione di Mauro Icardi? Il Corriere dello Sport rilancia un’ipotesi calda di queste ore: “Magari puntando su Cavani, messo già da tempo nel mirino interista e fuori dal progetto del Psg. Col Matador, che si svincola dai campioni di Francia, bisogna venirsi incontro sull’ingaggio in questo momento fuori portata per le casse nerazzurre”.