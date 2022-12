Inter, non solo Lukaku: in quattro out col Betis. Le novità su Brozovic

A Siviglia senza Romelu Lukaku , ma non solo. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulle condizioni dei singoli di casa Inter verso la prossima amichevole in programma e aggiorna anche su Marcelo Brozovic, ancora in Qatar con la sua Croazia.

“Oltre a Lukaku e ai nazionali, che stanno completando il Mondiale in Qatar, sull'aereo in direzione Siviglia non saliranno nemmeno Correa, D'Ambrosio e il giovane Zanotti. Quella destinazione andalusa, peraltro, Brozovic la sfiorò cinque anni fa per poi rientrare prepotentemente nel progetto interista e cambiare ruolo. Il croato (esclusa l'ipotesi di una lesione dopo i controlli di due giorni fa) è un altro per il quale dovrebbe prevalere il buonsenso, nel suo caso in vista della finale per il terzo posto di domani contro il Marocco: Brozovic e Lukaku sono stati i due grandi assenti nella prima parte di stagione per Inzaghi”, si legge.