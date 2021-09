Inter-Atalanta, sono 23 i nerazzurri convocati da Inzaghi: out Correa

La lista dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida valida per la 6ª giornata di Serie A

Torna in campo l'Inter, attesa alle ore 18:00 di sabato 25 settembre dalla sfida contro l'Atalanta a San Siro. Per la partita valida per la 6ª giornata di Serie A, mister Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori. Out il Tucu Correa con il tecnico nerazzurro che decide quindi di non rischiare l'argentino in vista della gara di Champions contro lo Shakhtar di De Zerbi.