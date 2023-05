CF – Inter-Atalanta sabato alle 20.45: perché la gara non si può spostare

Da dove nasce la decisione di programmare Inter -Atalanta per sabato 27 maggio alle 20.45? La scelta della Lega ha irritato non poco l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta e oggi calcioefinanza.it ha svelato i motivi della decisione.

“La scelta di mettere in calendario sabato la sfida tra i nerazzurri e l’Atalanta nasce dalla decisione di Sky di trasmettere l’incontro (uno di quelli in co-esclusiva, per i quali alla pay-tv di Comcast spetta la terza scelta, dopo le prime due di DAZN). L’emittente può utilizzare lo slot del sabato alle ore 20.45 per la trasmissione degli incontri, oppure la domenica alle ore 12.30, ma per esigenze di palinsesto ha preferito posizionare il match la sera del 27 maggio.

Perché non si può spostare

L’alternativa – come richiesto anche dall’AD nerazzurro Giuseppe Marotta – sarebbe stata uno spostamento dell’incontro di campionato a lunedì sera, il 29 maggio, con calcio d’inizio alle 20.45. Questa decisione rimane in capo alla Lega, ma secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, per quanto la spiegazione appare poco convincente, l’organismo presieduto da Lorenzo Casini non ha avvallato questa idea dal momento in cui risulterebbe complicato attendere fino a martedì mattina per la compilazione del calendario dell’ultima giornata di campionato”, si legge.