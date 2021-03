Inter-Atalanta Primavera, pagelle: Rovida blinda la porta, Sangalli un leader

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Atalanta, quindicesima giornata del campionato Primavera: partita di sofferenza per i ragazzi di Madonna

Finisce 0-0 il big match della quindicesima giornata del campionato Primavera tra Inter e Atalanta : grande sofferenza per i ragazzi di Madonna, che conquistano un punto fondamentale in ottica classifica.

Sangalli 6,5 Aiuto fondamentale per la difesa, personalità da leader. Espulso per un secondo cartellino giallo quanto meno dubbio, per non dire ingiusto.