Inter, Barella in gruppo. Correa, differenziato: da valutare. Sensi e Vidal…

Alla Pinetina i ragazzi di Inzaghi si sono allenati questa mattina: Nicolò ha recuperato dopo la Fiorentina, Inzaghi rifletterà sulle condizioni dell'argentino

Barella sta bene, si è allenato con il gruppo. Nella partita con la Fiorentina era uscito prima della fine della gara ed era stato costretto ad utilizzare su una coscia del ghiaccio. Il centrocampista dell'Interè a disposizione per la prossima partita, quella contro l'Atalanta di Gasperini. Se Inzaghi dovesse comunque vederlo affaticato potrebbe farlo rientrare nelle rotazioni del turn over, ma per quanto è importante il giocatore e per come ha voglia di esserci difficilmente il tecnico farà a meno di lui.