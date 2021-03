Inter, Brozovic e Perisic in gruppo con la Croazia: gli spostamenti dei due interisti

I due giocatori nerazzurri hanno condivo la seduta di allenamento con i connazionali e pure Marcelo su Instagram ha postato le foto

L'idea dell'Azienda Tutela della Salute di Milano era quella che i giocatori stranieri potessero raggiungere le Nazionali ma restare in isolamento fiduciario. Se la Federazione croata rispettasse quel diktat in pratica Marcelo e Ivan potrebbero solo allenarsi e non spostarsi per le partite insieme al resto del gruppo. Ma difficilmente accadrà questo e i due giocheranno come accadrà per gli altri compagni che hanno risposto alle chiamate delle loro federazioni. Nel caso di Lukakui giornali belga hanno fatto capire subito che sarà in campo nelle prossime sfide della Nazionale.