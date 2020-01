L’Inter attende il Giudice Sportivo: per Lautaro rischio concreto 3 turni. Ammenda per Conte?

Dopo il pareggio con il Cagliari, in casa Inter c’era parecchio nervosismo e ora di attendono in giornata le decisioni del Giudice Sportivo. Primo per capire quale sarà la squalifica di Lautaro, ma anche per sapere se ci saranno altri squalificati in casa nerazzurra.

“La ricostruzione non è semplice, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che Lautaro sarà assente nel prossimo derby col Milan del 9 febbraio. Sotto le due giornate non si andrà. Ma il rischio, per l’Inter, è che si vada anche oltre. Nel rapporto dell’arbitro ci sarebbe il riferimento alla doppia azione messa in atto dall’argentino: la prima, quella che ha portato al cartellino rosso dopo il giallo, poi la seconda dopo l’espulsione di Manganiello. Il rischio dunque è che il Giudice voglia sanzionare entrambe le azioni, aumentando a tre le giornate di stop. Se così fosse, la squadra nerazzurra perderebbe Lautaro anche per la sfida contro la Lazio”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Il parapiglia del post match ha coinvolto molti giocatori, leggi Berni e Ranocchia. E lo stesso Conte, al fischio finale, si è rivolto energicamente verso Manganiello per chiedere spiegazioni sulla direzione di gara. Nonostante questo, per il tecnico potrebbe non scattare la squalifica: la sanzione potrebbe «limitarsi» a un’ammenda, cosa che consentirebbe dunque all’allenatore di sedere in panchina già domenica a Udine”, aggiunge il quotidiano.