Inter, ecco come si muoverebbe Fortress. Avanza anche il fondo saudita che ha 2 idee

Al momento è superata l’offerta del fondo di private equity Bc Partners, avanzano così Fortress e il fondo saudita

Suning è fiduciosa di conservare la maggioranza dell'Inter. Dopo mesi complicati, adesso lo scenario pare un po’ diverso. E non solo perché sono state pagate le buste paga di gennaio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al momento è superata l’offerta del fondo di private equity Bc Partners, vista la distanza tra richiesta (un miliardo) e offerta (750 milioni). Ma dietro ci sono altri soggetti pronti a discutere con Suning. "Il colosso cinese cerca comunque un’operazione costituita in parte da strumenti finanziari di debito e in parte di equity: ibrida, appunto. Si dovrebbe passare attraverso un iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto di quote azionarie".