Inter, i tre azzurri domani a Parma: oggi contatto decisivo. Il nodo della vicenda…

Domani i tre azzurri convocati da Roberto Mancini andranno a Parma

Se ieri sette nazionali sono partiti dopo il via libera dell'Ats, è ancora da decifrare la situazione dei tre azzurri convocati da Roberto Mancini: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Ieri i tre hanno ripreso gli allenamenti insieme al resto della squadra, in attesa di avere lumi sui prossimi giorni. "Formalmente, la Federcalcio non ha ancora presentato una richiesta ufficiale all’Ats di Milano per poter cambiare l’indirizzo dell’isolamento fiduciario dei tre giocatori e metterli a disposizione di Mancini. Ma è questione di ore: oggi, infatti, ci sarà il contatto decisivo per sbloccare anche questa situazione e Barella, Bastoni e Sensi sono attesi domani nel ritiro azzurro di Parma, dove giovedì l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord", riporta la Gazzetta dello Sport.