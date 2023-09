UFFICIALE – Inter, U-Power nuovo retrosponsor per 4 anni. Esordio speciale nel derby

Il logo U-Power avrà un esordio d’eccezione: il brand sarà infatti presente sul retro della maglia della Prima Squadra già da domani, in occasione del derby tra Inter e Milan, per poi comparire anche sulla divisa di Inter Women (a partire da Inter-Fiorentina) e della Primavera in tutte le gare di campionato e Coppa Italia.

Costante propensione al miglioramento delle performance a 360 gradi, con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità: sono questi i valori che da sempre contraddistinguono U-Power e che hanno trovato nella visione dell’Inter la medesima comunione di intenti.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare questo nuovo e importante accordo, che rende la nostra maglia ancora più di valore” ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “Negli ultimi anni il brand U-Power ha iniziato un importante percorso nel mondo del calcio e siamo orgogliosi che abbia riconosciuto nel nostro Club il partner ideale per compiere un ulteriore passo in avanti in questo settore e per incrementare ulteriormente la propria visibilità a livello globale, sfruttando l’ampia fanbase internazionale dell’Inter”.

Franco Uzzeni, Presidente e CEO di U-Power Group SPA ha aggiunto: “Siamo onorati di diventare il nuovo Official Back Jersey Partner dell’Inter. Questa Partnership è una dimostrazione del nostro impegno per l’eccellenza e il sostegno allo sport. Siamo entusiasti di iniziare questa straordinaria avventura”.

