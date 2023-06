Inter, Barella e altri tre sono ‘blindatissimi’. Dimarco? Ora non può valere meno di…

L'Inter ha ricevuto diverse proposte per Barella e non solo: ma per il club nerazzurro sono incedibili

L'Inter ha ricevuto diverse proposte per Nicolò Barella, ma il club nerazzurro da quell'orecchio non ci sente. Troppo importante Nicolò per la squadra di Inzaghi. E, comunque, come sottolinea il Corriere dello Sport, l'Inter potrebbe prendere in considerazione la cessione del suo gioiello solo se si trovasse con l’acqua alla gola.