Inter, Barella ripensa alla festa: “Senza parole, solo un immenso grazie”

Lo abbiamo visto trascinare i compagni proprio come fa in campo. Nicolò Barella è stato tra i principali protagonisti della festa scudetto dell'Inter dopo la vittoria con il Torino. Il centrocampista nerazzurro ha intonato cori come il più accanito dei tifosi e si è goduto prepotentemente sia il corteo che il saluto finale in piazza Duomo. Dopo qualche ora riavvolge il nastro sui social e ringrazia quanti hanno reso speciale la giornata di ieri.