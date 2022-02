Inter-Sassuolo, Barella sostituisce Brozovic. Rebus mezzala. Caicedo potrebbe…

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara di domenica contro il Sassuolo

In casa Inter c'è attesa per l'esito del ricorso presentato dal club nerazzurro per la squalifica di due giornate inflitta a Bastoni. Sicuro dell'assenza contro il Sassuolo, è Marcelo Brozovic che dovrà scontare un turno di squalifica. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito per sostituire il croato sembra Barella.