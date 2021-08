Barella, ‘promessa’ di rinnovo. “Nel 2019 aveva accettato stipendio non monstre”

Il giocatore nerazzurro potrebbe rinnovare presto anche perché c'è da blindarlo da eventuali assalti

Ci sono rinnovi urgenti e rinnovi promessi. Come nel caso di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è diventato un punto di riferimento per squadra e tifosi. Al momento del suo arrivo due anni fa, spiega il Corriere dello Sport, "aveva accettato uno stipendio non monstre (2,5 milioni) per evitare che i numeri di un'operazione già "pesante" per il club lievitassero ulteriormente".