L’Inter costruisce una trincea attorno a Lautaro: “Basterà cedere Hakimi”

L'Inter non vuole privarsi dell'attaccante argentino, ma venderà l'esterno e qualche giocatore fuori dal progetto per sistemare i conti

Andrea Della Sala

L'Inter conta di avere novità importanti per Hakimi nella prossima settimana. Il Psg ha fatto sapere di voler alzare l'offerta fino a 70 milioni, ma il Chelsea potrebbe tentare ancora il tutto per tutto. Il club nerazzurro spera di poter recuperare il massimo in cash dalla cessione dell'esterno.

"L’Inter per Hakimi ha finora versato al Real solo una rata da 13 milioni sui 40 totali del prezzo e le altre sono spalmate in futuro, ma il Marrakech Express è diventato già una cessione obbligata da questi di tempi di magra. Ed è al momento pure il tappo dorato del mercato interista: solo con l’arrivo del denaro contante di una grande d’Europa, il club nerazzurro potrebbe affrontare con più serenità il futuro e iniziare a piazzare qualche pedina in entrata. Solo una minima parte del tesoretto verrà comunque reinvestita perché il diktat di Suning è chiaro e non discutibile: oltre a ridurre di un 15% il costo del lavoro per la stagione sportiva 2021-22, alla fine di questa sessione deve restare nelle casse un utile di 70 milioni circa nel saldo entrate/uscite", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Per riuscirci, il club vuole privarsi di un solo big della compagnia, il marocchino appunto. In più, con una serie di cessioni minori da concretizzare nelle prossime settimane, la dirigenza nerazzurra pensa a costruire una trincea attorno a Lautaro Martinez, l’altro ambito gioiello della casa. Il caso vuole che il Toro abbia lo stesso procuratore di Hakimi, il verboso Alejandro Camaño, l’uomo che tra una dichiarazione appuntita e l’altra, ha in mano i destini dell’estate interista. Gestisce, infatti, entrambi i fronti caldi del mercato, ma nelle ultime ore è soprattutto in contatto col Psg: per il suo assistito si prevede uno stipendio da otto milioni più due di bonus e la possibilità di competere per la vittoria della Champions", sottolinea il quotidiano.