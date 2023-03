Sky – Inter, Barella recuperato e ottimismo per altri 3 rientri. Skriniar invece…

Gli aggiornamenti da Appiano Gentile sugli infortunati di casa Inter . Da Sky Sport, ecco le sensazioni in vista della Fiorentina, in attesa dell’allenamento che questo pomeriggio verrà diretto da Simone Inzaghi:

“L’Inter lavorerà questo pomeriggio ad Appiano per favorire i rientri di Asllani e Dumfries. I rientri più importanti però devono essere quelli di Bastoni, Dimarco e Gosens. C’è grande ottimismo per la Fiorentina, vedremo chi da titolare poi. Bisogna ancora pazientare invece per Skriniar. Acerbi, Darmian e Barella già ieri erano in gruppo, stanno bene e sono a disposizione per sabato”, le parole di Andrea Paventi a Sky da Appiano Gentile.