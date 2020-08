Inter, Bastoni: “Non mi aspettavo di giocare così tanto: io fortunato di stare in un gran gruppo”

Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nerazzurra sullo Shakhtar Donetsk: “Non mi aspettavo di giocare così tanto, sono fortunato di stare in un grande gruppo, di amici. Sono cresciuto tanto, ho tanto da fare ma sono molto contento di essere in un gruppo così. Stiamo lavorando tanto in difesa, sull’impostare del gioco è una mia caratteristica: in fase diversiva ho tanto da migliorare, ma aver preso solo un gol in 6 partite è un bel dato. Stiamo crescendo. Io quando scendo in campo mi diverto, sono cambiate tante cose: vengo da Parma e venerdì giocheremo una finale europea. Ma io mi diverto e faccio quello che mi chiede il mister”.