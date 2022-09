Champions League, Inter-Bayern Monaco: dove vederla in tv e streaming

Inter-Bayern Monaco si disputerà mercoledì 7 settembre alle ore 21: ecco dove vedere in tv e in streaming il match di Champions League

INTER-BAYERN MONACO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter -Bayern Monaco si disputerà mercoledì 7 settembre alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 252 del satellite e 484 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/