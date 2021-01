Inter, in Europa solo il Bayern ha segnato più. I nerazzurri danno la sensazione di sapere…

Viaggia a ritmi sostenuti l’Inter di Antonio Conte che contro il Crotone ha infilato l’ottava vittoria consecutiva in campionato. La squadra nerazzurra è un’autentica macchina da gol: 40 dopo quindici giornate di campionato. E poi la fantastica coppia gol formata da Lautaro e Lukaku è tornata a girare a mille in contemporanea. “Toro da tripletta perfetta, la prima con la maglia dell’Inter. Romelu dal piede raffinato che però tiene in ansia i suoi per una contrattura al quadricipite della coscia destra“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Ma in assoluto, l’Inter dà la sensazione ora di sapere che prima o poi vincerà la partita, perché in grado di poter segnare sempre almeno una rete più dell’avversario. È la consapevolezza frutto di un anno e mezzo di lavoro con Conte, certo. Che ha portato a questi numeri: in Europa, nei cinque maggiori campionati, solo il Bayern ha segnato più dei nerazzurri. La macchina da gol messa su da Antonio sa esaltarsi meglio e più del Liverpool, di Real Madrid e Barcellona o del Psg, giusto per citare i reparti offensivi di riferimento dei vari tornei”.

(Gazzetta dello Sport)