Inter, altri fondi oltre a BC Partners interessati al club? “Ma al momento filtra che…”

La pandemia di Covid-19 ha messo in difficoltà praticamente tutti i club del mondo calcistico, che hanno visto un’importante calo dei ricavi. L’Inter non è esclusa da questa lista: il club nerazzurro ha infatti anche ora da risolvere la questione stipendi da pagare entro il 16 febbraio.

Il Giorno si sofferma su questo argomento, collegandolo poi al futuro societario: “Ovviamente la situazione può cambiare qualora il socio di maggioranza, Suning, dovesse decidere di passare la mano a Bc Partners o ad altri fondi eventualmente interessati.

Ieri il Financial Times ha riportato l’interesse di EQT e Arctos Sports Partners, ma per quel che filtra al momento l’unico interlocutore ad aver avviato la due diligence è il fondo londinese, per il quale sta seguendo la vicenda il co-head Nikos Stathopoulos“.