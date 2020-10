Inter, bel gesto di Lautaro: ha chiesto di parlare con i compagni e ha spiegato che…

Caso spento sul nascere. Nessun problema tra Lautaro Martinez e i compagni di squadra all’Inter. Il centravanti argentino aveva reagito rabbiosamente dopo la sostituzione contro il Genoa. Una reazione a caldo dopo una prestazione non esaltante.

“L’argentino era spesso fuori posizione e in un paio di circostanze il suo movimento non è stato premiato dai compagni. Proprio da un lungo lancio fuorimisura di Bastoni è iniziata la “sceneggiata”. A mente fredda, ieri Lautaro ha voluto chiarire con i compagni i motivi del suo nervosismo. Il Toro è così, “caliente” e molto critico con se stesso. Ma nessun allarme e nessun dramma. Anzi, forse è giusto provare a guardare al lato positivo della vicenda: sottolineare in quel modo la delusione per una brutta prestazione è sintomo di personalità, di chi sa di non aver dato il meglio per aiutare la squadra a vincere”, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.