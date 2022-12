Bellinazzo: “Inter, rifinanziamento Oaktree spartiacque. Zhang cerca fondo che…”

“Ieri ho lasciato i 5 euro per il mercato dell’Inter (sorride, ndr). Molto simpatico Zhang, confortato dal clima festoso. In questo va letto ciò che abbiamo sempre detto, al di là delle difficoltà economiche di Suning, c’è il grande attaccamento del presidente all’Inter. Sempre all’interno di un quadro complicato. Soprattutto se si dovrà andare al rifinanziamento con Oaktree, che come abbiamo sempre detto è lo spartiacque del futuro nerazzurro. Queste operazioni si devono fare almeno 12 mesi prima della data, del 2024. Il mercato è molto sfavorevole ora, con la risalita dei tassi. L’indebitamento è un grosso problema dell’Inter, una zavorra.

Difficile dire che scenario debbano augurarsi i tifosi nerazzurri, la proprietà vuole in ogni modo trovare una strada per proseguire. Sia sul fronte sportivo che societario, dove sappiamo che l’atteggiamento del Comune non aiuta ad accelerare l’iter. Il progetto ha bisogno ora di una svolta, Zhang cerca un partner, un fondo, qualcuno che possa accompagnare l’Inter nel percorso; sappiamo che poi non è difficile trovare qualcuno che non abbia sin da subito voglia di prendere il comando della situazione”, le sue parole.