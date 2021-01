Inter, Stellini: “Complimenti a tutta la squadra. Eriksen grande giocatore. Non è detto…”

Con Antonio Conte squalificato, è stato Cristian Stellini ad analizzare Inter-Benevento ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico dopo la netta vittoria contro la squadra di Inzaghi: “Abbiamo un calendario molto fitto, siamo contenti di poter ruotare i giocatori e coinvolgerli tutti. Stasera sono stati molto bravi perché non è facile iniziare una partita come questa, faccio i complimenti a tutta la squadra, ma soprattutto a giocatori come Ranocchia ed Eriksen che non sempre hanno giocato con continuità, ma hanno offerto un’ottima prestazione. Eriksen? Siamo convinti di quello che facciamo, ci stiamo lavorando da un po’”.

“Siamo soprattutto contenti della sua attitudine al lavoro, è un ragazzo molto intelligente e questo si vede in campo perché si sta adattando velocemente a un ruolo a cui non era abituato. Deve continuare e a lavorare sodo e stare attento alle due fasi, è un grande giocatore e sta entrando nel ritmo che noi cerchiamo da lui. Nella sua carriera non ha giocato solo trequartista, questo è un nuovo ruolo. È un giocatore di alto livello e i giocatori di alto livello si adattano velocemente alle situazioni. Quello che ci rende felici è la sua applicazione, quanto lui ha sempre cercato di impegnarsi per adattarsi al nostro campionato, lui lo ha fatto con i suoi tempi. Deve continuare e non è detto che giocherà sempre e solo in questo ruolo, potrà giocare in un altro ruolo del centrocampo perché lo ha sempre fatto in carriera”.

La cosa più importante di questa vittoria? “Queste partite nascondono sempre delle insidie che se non affronti nel modo giusto la gara, poi ti puoi trovare alla fine con delle sorprese. La cosa importante è il coinvolgimento dei giocatori. Siamo molto contenti del fatto che tutti i giocatori siano coinvolti e sappiano cosa fare in campo. Siamo contenti di come i giocatori si applicano in campo, ma dobbiamo ancora lavorare, il nostro percorso è in fase di crescita e dobbiamo crescere ancora tanto“.

Lautaro e Lukaku? “Hanno giocato molto bene questa sera, siamo contenti di tutti. Sono ragazzi che lavorano molto bene e hanno conquistato con la loro attitudine una grande capacità di stare concentrati su quello che gli viene richiesto. Ci saranno altre rotazioni e dobbiamo continuare che tutti i giocatori lavorino insieme“.

(Sky Sport)