L’Inter pensa anche a Bento per la porta: ecco il prezzo

C’è anche il nome di Bento per la porta dell’Inter. La dirigenza nerazzurra si sta guardando attorno per il futuro e il brasiliano è tra gli osservati speciali. L’Athletico Paranaense chiede circa 20 milioni di euro al momento per il portiere, ma il prezzo può salire ulteriormente. Sono infatti già arrivati diversi sondaggi dalla Premier League e dalla Liga per il classe 1999: l'Inter per ora osserva, il nome è da tempo nel mirino...