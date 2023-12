Inter, Bento o Turati per il 2025: “Ma ieri è circolato un terzo nome oggi in scadenza”

L’Inter, se desidera non riscattare Audero dalla Sampdoria, in estate cercherà un portiere da affiancare a Sommer e i nomi in prima fila sono quelli di Bento e Turati

Il mirino dell'Inter sui parametri zero prende in considerazione tutti i reparti, anche quello della porta. Questi i profili seguiti per il futuro secondo Tuttosport: "Ieri è circolato il nome di Alex Meret, in scadenza col Napoli, ma il club partenopeo ha un’opzione in proprio favore da esercitare entro giugno per prolungare fino al 2025. L’Inter, se desidera non riscattare Audero dalla Sampdoria, in estate cercherà un portiere da affiancare a Sommer e i nomi in prima fila sono quelli di Bento (Athletico Paranaense) e Turati (Frosinone, ma di proprietà del Sassuolo)".