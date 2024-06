Non c'è ancora l'ufficialità, ma Betsson, prossimo main sponsor dell’Inter, ha già cominciato a versare nelle casse nerazzurre 14 milioni

Non c'è ancora l'ufficialità, ma Betsson , prossimo main sponsor dell’Inter, ha già cominciato a versare nelle casse nerazzurre 14 milioni nel primo trimestre del 2024 come svelato da Calcio e Finanza. "Una somma pari alla metà della cifra legata alla sponsorizzazione sulle maglie dei campioni d’Italia, pari a circa 30 milioni all'anno. Nell’informativa del club si parla genericamente di «un nuovo accordo efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 2024-25», senza specificare oltre", sottolinea Tuttosport .

"Si tratta dell’azienda che prenderà il posto di Paramount e comparirà sulle maglie dei Campioni d’Italia con la dizione Betsson Sport, relativa al canale di notizie, un escamotage validato anche dall'Agcom, indispensabile per bypassare il divieto di sponsorizzazione del settore giochi e scommesse in Italia, ancora in vigore anche se nei prossimi mesi potrebbero esserci novità legislative".