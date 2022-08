Inter, Biasin: “Asllani titolare? Non so, ma chi l’ha visto mi ha detto che…”

"Non so se Asllani partirà titolare in Inter-Cremonese, ma so che tutti quelli che l’hanno visto da vicino ne hanno parlato benissimo. Sarebbe bello vedere come se la cava un 20enne in regia a SanSiro, anche solo per non dover pretendere da Brozovic le solite 50 partite al 100%". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, sulla possibilità di vedere oggi Kristjan Asllani titolare in Inter-Cremonese.