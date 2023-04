Inter, bilancio migliora ma a luglio scatta SA: “C’è più tempo, ma previsti sacrifici top”

I nuovi incassi non previsti con la qualificazione alle semifinali di Champions League miglioreranno il bilancio dell'Inter in chiusura al prossimo 30 giugno, ma non risolveranno del tutto la situazione economica del club nerazzurro. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, sono previsti comunque dei sacrifici, anche perché a luglio scatteranno i vincoli del nuovo Settlement Agreement: