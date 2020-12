Cds – Inter, la strada è tracciata. Il biscotto non farebbe onore a nessuno. Zidane non può…

A

desso è sicuro: la maglietta in stile tovaglia da giardino porta bene. Dopo essersi ripresa il diritto di lottare per lo scudetto travolgendo sabato il Sassuolo, ieri l’Inter è tornata a vincere in Champions dopo oltre un anno. Due successi chiave: ottenuti entrambi con la divisa bianca a quadrettoni blu. Per andare avanti l’Inter dovrà battere gli ucraini mercoledì e sperare che Borussia e Real non facciano il biscotto arrangiando un pareggio che non farebbe onore a nessuno. Pareggio, peraltro, che Zidane non può permettersi di rischiare perché, in caso di successo dello Shakhtar, gli costerebbe la qualificazione”.