Fin qui ha avuto a disposizione solo una manciata di minuti, ma c'è da scommettere che nel prossimo futuro saranno molti di più. Perché, come riferisce la Gazzetta dello Sport, Yann Bisseck sta crescendo non poco, e sta iniziando a stupire negli allenamenti alla Pinetina. Si legge:

"... Il tedesco classe 2000 che finora ha totalizzato appena 7 minuti in 2 apparizioni in Serie A. Apparentemente è una soluzione marginale, ma da non scartare a priori perché, dopo un normale periodo di adattamento alla nuova realtà e a un top club europeo come l'Inter, Yann sta crescendo. Soprattutto come personalità in allenamento".