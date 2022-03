Inter, Brozovic ancora a parte: domani test decisivo. E Inzaghi studia le alternative

Anche oggi il centrocampista si è allenato a parte: domani il test decisivo. Intanto il tecnico studia le alternative

Anche oggi Marcelo Brozovic si è allenato a parte. A due giorni dalla gara con la Fiorentina, la presenza del centrocampista croato rimane sempre in dubbio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a questo punto per il giocatore resta la seduta pomeridiana di domani, "che però è già quella della vigilia: nel migliore dei casi il centrocampista si allenerà in gruppo e prenderà parte al match di campionato, nel peggiore abdicherà invece per il secondo weekend consecutivo", sottolinea il quotidiano.

LE ALTERNATIVE - "L'esperimento con Nicolò Barella non è andato bene e non sarà riproposto, mentre Matias Vecino non ha convinto in nessuna delle due occasioni in cui è stato schierato in regia (Empoli e Torino). Arturo Vidal è reduce da una settimana in cui certamente non ha guadagnato punti e una sua titolarità sarebbe quantomeno sorprendente. All'appello mancano quindi Roberto Gagliardini e Hakan Calhanoglu. Il primo aveva già ricoperto quel ruolo con Antonio Conte nella scorsa stagione, il secondo lo ha fatto più volte in passato. Inzaghi spera nel recupero del suo regista, ma nel frattempo si spreme le meningi per un piano B".