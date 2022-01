Inter, per Brozovic in arrivo l’offerta che può bastare. “Perisic? Firmerà se…”

L'entourage di Brozovic incontrerà a breve la dirigenza per trovare un punto d'incontro. Marotta e Ausilio alzeranno un po' la cifra

Resta un tema di stretta attualità in casa Inter il futuro di Marcelo Brozovic . Il club nerazzurro è infatti al lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista croato, perno fondamentale dell'undici di Simone Inzaghi.

E a breve, come spiega Il Giorno, può arrivare l'incontro risolutivo: "L'entourage incontrerà a breve la dirigenza per trovare un punto d'incontro. Marotta e Ausilio alzeranno un po' la cifra per il triennale da sottoporre al giocatore, arrivando fino a 6,5 milioni annui bonus compresi. Dovrebbero bastare per convincere il centrocampista.