Inter, anche oggi Brozovic non forzerà: “Già fissato il provino decisivo”

Un enorme sospiro di sollievo in casa Inter ieri sulle condizioni di Marcelo Brozovic: ecco le sensazioni in arrivo dal campo

Un enorme sospiro di sollievo in casa Inter ieri sulle condizioni di Marcelo Brozovic. Dopo il cambio a Liverpool, gli accertamenti non hanno evidenziato problemi di nessun tipo e dunque il giocatore ha potuto già lavorare a parte sul campo. Il Corriere dello Sport svela le sensazioni in arrivo direttamente da Appiano Gentile sulle condizioni del centrocampista croato.