Sky – Inter, buone notizie: Brozovic verso il rientro. “Juve? Può tornare anche prima”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie per l'Inter per quanto riguarda Marcelo Brozovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie per l'Inter per quanto riguarda Marcelo Brozovic .

L'obiettivo era averlo a disposizione per il match del 6 novembre contro la Juventus ma, ad oggi, non è così improbabile che il croato possa tornare già sabato prossimo contro la Sampdoria. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire i progressi ma la sua presenza contro i doriani non è così utopia.