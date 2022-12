Inter, Brozovic ha superato il problema: “Mkhitaryan sostituito? Ecco perché”

Farà di tutto per esserci contro la capolista. Vanno verificate le condizioni di Mkhitaryan dopo la sostituzione per precauzione ieri contro il Sassuolo, però non è scattato l’allarme. Se non sopraggiungono altri guai (vanno monitorate le condizioni di Correa e D’Ambrosio e De Vrij è a rischio), Inzaghi potrà presentarsi con la rosa pressoché al completo, la notte del quattro gennaio".