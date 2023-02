Inter, verso il Milan: attesi rientri di Brozovic e Handanovic. Skriniar e Dumfries…

Si svuota l’infermeria di Simone Inzaghi in casa Inter: ecco le novità sulla probabile formazione in vista del Milan

Si svuota l’infermeria di Simone Inzaghi in casa Inter . Buone notizie per l’allenatore, che è pronto ad avere la rosa al completo per il derby di domenica col Milan. Si avvicina il momento clou della stagione e avere tutti i giocatori in gruppo è sicuramente una risorsa importante per i tanti impegni ravvicinati. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport:

“La presenza di Skriniar tra i titolari porta ad un dubbio per la corsia di destra, anche se Darmian, in ogni caso, dovrebbe spuntarla su Dumfries, a cui anno fatto bene le due gare consecutive dall’inizio. Sempre a proposito di difesa, ballottaggio aperto tra Acerbi e De Vrij, visto che quest’ultimo è stato protagonista di una prova eccellente, sia contro Zapata che con Hojlund.

Finalmente segnali positivi da Brozovic e Handanovic, tornati entrambi a lavorare in gruppo, anche se il croato, per precauzione, ha saltato la partitella finale. Insomma, ci sono ottime probabilità che vengano convocati e che, nel derby, si accomodino in panchina. Inzaghi aspetta a braccia aperte soprattutto Brozovic, così da ruotare con più facilità i componenti della mediana. Mkhitaryan, per intendersi, ha giocato da titolare tutte le 8 gare del 2023. Logico, insomma, che abbia bisogno di tirare il fiato. E, con la Champions alle porte, avere la possibilità di mescolare le carte in mezzo al campo sarà una risorsa in più", si legge.