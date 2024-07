"All’Inter manca solo un rincalzo in difesa per sentirsi completa. Un centrale – possibilmente mancino - che possa far rifiatare Bastoni quando serve e fare anche il “quinto” a centrocampo, subentrando a Dimarco in occasione del turnover. Inzaghi allena già la miglior difesa dei primi cinque campionati d’Europa. Quella da 21 clean sheet nell’ultima stagione e solamente 22 gol subiti in 38 partite. Considerando i vincitori delle prime dieci leghe europee, Sommer e i centrali nerazzurri hanno superato Slavia Praga (23), Bayer Leverkusen (24), Real Madrid (26), Galatasaray (26), Sporting Lisbona (28), Union Saint-Gilloise (31), Psg (33) e Manchester City (34). L’unico ad aver fatto meglio è stato il Psv (21). Merito di un reparto rodato dove chiunque si è messo in luce, anche le riserve: Pavard, arpionato per trenta milioni, Acerbi, sulla via del recupero dopo l’operazione, il solito Bastoni, Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto, vecchia ala offensiva trasformata in jolly difensivo. L’anno scorso il brasiliano ha giocato da braccetto in un pugno di partite. Inzaghi riavrà i suoi centrali nel giro di pochi giorni: mercoledì tornerà Bastoni, il 3 agosto Pavard e de Vrij", aggiunge il quotidiano.