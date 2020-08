Inter, svelate le cifre di alcuni sponsor: da Lenovo a Credit Agricole, dettagli e bonus

Non si vive di solo Pirelli e Nike. L’Inter, nelle ultime stagioni, ha visto crescere anche il contributo degli altri sponsor, soprattutto quelli asiatici. Ma non solo.

Sulle maglie d’allenamento, per esempio, è comparso il logo della Lenovo. Una sponsorizzazione particolarmente redditizia quella che ha reso Lenovo “Global Technology Partner”.

Oggi, Calcio e Finanza svela i dettagli delle cifre incassate. “L’accordo con Lenovo prevede una quota di sponsorizzazione di 3,0 milioni di euro a stagione”, si legge nei documenti visionati da Calcio e Finanza.

Ma non c’è solo Lenovo.

MANPOWER

“Sempre nel corso del 2019, il club nerazzurro ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Manpower Italia: scadenza al 30 giugno 2022, Manpower è diventata Premium Partner e Official HR Partner dell’Inter. “L’accordo con Manpower prevede una quota di sponsorizzazione di 950.000 euro a stagione. Se l’Inter si qualifica per la UEFA Champions League, il club incassa un bonus di € 50.000 a stagione e se l’Inter vince il campionato di Serie A, un bonus di € 50.000 a stagione”, si legge nei documenti visionati da Calcio e Finanza.

CREDIT AGRICOLE

Contratto firmato a giugno 2018, valido fino al 2021.

“L’accordo con Crédit Agricole prevede una commissione di sponsorizzazione aggregata di 4,8 milioni di euro durante la durata del contratto (ossia 1,5 milioni di euro per la passata stagione 2018/2019, 1,6 milioni di euro per la stagione 2019/2020 in corso e 1,7 milioni di euro per la prossima stagione 2020/2021)”, si legge nei documenti.

“Inoltre, se l’Inter si qualifica alla UEFA Champions League, il club incassa un bonus di 200.000 euro a stagione e se l’Inter vince il campionato di Serie A un bonus di 200.000 euro a stagione.”