Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dopo aver ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo al Coni : "Questo premio è motivo di grandissimo orgoglio, un onore ricevere questo premio, è tra i più importanti in ambito nazionale e nell'ambito dello sport. Il fatto che i miei colleghi dirigenti mi abbiano conferito questo riconoscimento sicuramente mi lusinga molto, mi porta indietro agli anni passati, alla mia carriera, alle persone che mi hanno aiutato, ai miei maestri. Sono molto contento.

Puntare a vincere di nuovo lo scudetto con l'Inter? Non solo. Nel dna l'Inter ha l'obbligo di competere per vincere, lo insegna la sua storia, il suo palmares. Con tutto il rispetto per i nostri avversari, sicuramente partiamo e cercheremo di ottenere il massimo.