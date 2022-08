Inter-Cagliari Primavera, le pagelle: Iliev, serve di più. Carboni, c’è un “ma”

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Cagliari: segnali positivi da Kamate ed Esposito, quanta sfortuna per Zuberek

Fabio Alampi

Termina 2-2 la sfida tra Inter e Cagliari, seconda giornata del campionato Primavera: i nerazzurri di Chivu conquistano il primo punto della stagione dopo il ko all'esordio contro il Bologna.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Cagliari:

Botis 6,5 La parata nel finale su Masala vale più di un punto.

Zanotti 6 Non ancora al top della condizione, nel secondo tempo alza il suo raggio di azione e si fa vedere con più continuità.

Guercio 5,5 In difficoltà contro Yanken prima e Kosiqi poi, si arrangia come può.

Fontanarosa 5,5 Non brillantissimo, se la cava con esperienza.

Perin 6 Alla prima in assoluto con la Primavera dell'Inter, presidia la fascia sinistra preoccupandosi più di corprire che di attaccare.

Martini 5,5 Generoso ma spesso confusionario. Ha una buona chance, ma spara addosso a Lolic. (dal 17'st Grygar 6 All'esordio stagionale, si piazza davanti alla difesa e cerca di mettere ordine. Sarà un elemento importantissimo)

Andersen 6 Da regista fatica a dettare i tempi della manovra, con l'ingresso di Grygar si sposta nel ruolo di mezz'ala destra e le cose migliorano sensibilmente. Propizia il gol del 2-2 di Carboni, ma causa il rigore del Cagliari.

Kamate 6,5 Bene in fase di interdizione, meno quando si tratta di sganciarsi in avanti. Buoni segnali, dimostra di poter dire la sua anche in questa categoria. (dal 36' st Di Maggio sv)

Carboni 6,5 Dà sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso. Il problema è che alterna lunghi periodi di apatia a brevi fiammate. Segna il gol del 2-2, ma è lecito aspettarsi di più da lui.

Iliev 5,5 Mezzo voto in più per il rigore trasformato. Tanti errori di misura sorprendenti per uno con la sua tecnica. (dal 36' st Owusu sv)

Zuberek sv Si fa male dopo 2 minuti ed esce in barella. Auguri di pronta guarigione. (dal 7' pt Sarr 5 Guadagna un calcio di rigore molto generoso, per il resto non si vede. Dal 17' st Esposito 6 Volenteroso, entra e si sbatte cercando anche il gol. Impatto positivo)

Chivu 6 Evita la sconfitta sfruttando la qualità dei subentrati, ma la squadra è ancora (comprensibilmente) indietro dal punto di vista fisico e dell'affiatamento. Alcune scelte non convincono: la prima, Andersen regista. Una domanda: perchè Sarr per Zuberek e non Esposito?