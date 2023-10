È quasi un’Inter Calhanoglu centrica. “Hakan rigorista perfetto. E non è un dettaglio che…”

Un'altra grande prestazione di Hakan Calhanoglu quella che il centrocampista turco ha sfoderato contro il Torino. Oltre alla solita maestria in cabina di regia, l'ex Milan ha dato il suo contributo anche in fase difensiva e, alla fine, ha messo la firma sul tabellino dei marcatori con il calcio di rigore del definitivo 3-0.

"Calhanoglu, ancora lui, ha realizzato il nono rigore sui 9 calciati in Serie A. Uno specialista assoluto del genere, però questo è un dettaglio. Il quadro ci parla di un’Inter quasi Calhanoglu centrica e la partita di ieri lo dimostra una volta di più. Finché il turco è stato imbrigliato, l’Inter ha sofferto. Nel momento in cui il regista ha rivisto la luce, l’Inter è decollata. Calhanoglu, con diverse gradazioni, è entrato in tutti e tre gol dell’Inter di ieri. Qualcosa vorrà dire", commenta La Gazzetta dello Sport.