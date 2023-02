Sangue freddo e calma, Calhanoglu è il cervellone dell’Inter. La mente il superpotere

"Mister Fantastic può allungare il corpo come un elastico, ma il suo vero superpotere è la mente: è l’uomo più intelligente del mondo (almeno nell’universo Marvel) e il capo riconosciuto dei Fantastici Quattro che lo chiamano “cervellone”. Nato nel 1961 dalla fantasia di Stan Lee e Jack Kirby, è un essere logico, razionale, e non si fa mai prendere dal panico neanche quando il mondo sta per essere distrutto. Ha sempre la formula, il piano o il macchinario per far vincere i buoni, magari dimenticandosi di dormire e fare la barba per giorni. Se giocasse a pallone non potrebbe che essere il regista come Calhanoglu, con il sangue freddo per “vedere” il gioco e superare il più spietato dei pressing. Quando i compagni non sanno cosa fare, lui li invita alla calma e conosce già le prossime mosse come un campione di scacchi. Ma non è un nerd: fisicamente è messo bene, regge gli scontri fisici, anche se non quelli contro Hulk, sa “allungarsi” a tutto campo. E il suo costume, sì, è azzurro con risvolti neri...", si legge su La Gazzetta dello Sport.